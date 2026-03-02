Рейтинг@Mail.ru
14:21 02.03.2026 (обновлено: 23:38 02.03.2026)
Кувейт признал вину в инциденте со сбитыми F-15E
Кувейт признал вину в инциденте со сбитыми F-15E
Кувейт признал вину в инциденте со сбитыми F-15E

Центральное командование США: Кувейт признал вину в инциденте со сбитыми F-15E

© REUTERS / Social MediaКадр видео падения горящего самолета в Кувейте
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Кувейт признал вину в инциденте со сбитыми дружественным огнем F-15E ВВС США, в данный момент проводится расследование причин, сообщило в понедельник Центральное командование США.
Командование сообщило, что три американских истребителя F-15Е были сбиты 1 марта над Кувейтом дружественным огнем.
"Кувейт признал факт этого инцидента, и мы благодарны кувейтским силам обороны за их усилия и поддержку в этой продолжающейся операции. Причина инцидента расследуется", — говорится в заявлении американских военных.
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео
