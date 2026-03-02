https://ria.ru/20260302/kurdistan-2077806478.html
В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, пишет Al Jazeera
ПВО отражают воздушную атаку на аэропорт столицы Иракского Курдистана Эрбиля, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иракский курдистан
эрбиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
иракский курдистан
эрбиль
сша
ирак
В мире, Иракский Курдистан, Эрбиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
Al Jazeera: ПВО отражает дроны и ракеты, атаковавшие аэропорт иракского Эрбиля