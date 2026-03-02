Рейтинг@Mail.ru
В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, пишет Al Jazeera
10:23 02.03.2026
В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, пишет Al Jazeera
В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, пишет Al Jazeera
ПВО отражают воздушную атаку на аэропорт столицы Иракского Курдистана Эрбиля, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:23:00+03:00
2026-03-02T10:23:00+03:00
в мире
иракский курдистан
эрбиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
иракский курдистан
эрбиль
сша
ирак
в мире, иракский курдистан, эрбиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, Иракский Курдистан, Эрбиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, пишет Al Jazeera

Al Jazeera: ПВО отражает дроны и ракеты, атаковавшие аэропорт иракского Эрбиля

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане
Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ПВО отражают воздушную атаку на аэропорт столицы Иракского Курдистана Эрбиля, передает телеканал Al Jazeera.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в городе.
"ПВО отражают ракеты и дроны, пытавшиеся атаковать аэропорт Эрбиля", - говорится в сообщении.
Рядом с аэропортом расположена военная база США "Харир".
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
В миреИракский КурдистанЭрбильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИрак
 
 
