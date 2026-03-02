https://ria.ru/20260302/kuban-2077789734.html
В Новороссийске 17 домов получили повреждения после атаки дронов ВСУ
В Новороссийске 17 домов получили повреждения после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске 17 домов получили повреждения после атаки дронов ВСУ
Предварительно, восемь многоквартирных и 9 частных домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 02.03.2026
новороссийск
краснодарский край
В Новороссийске 17 домов получили повреждения после атаки дронов ВСУ
Кондратьев: 17 домов повреждены в Новороссийске после атаки украинских БПЛА