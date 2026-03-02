Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
23:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kuba-2078044294.html
Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана
Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что "ее дни сочтены". РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, иран, куба, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что "ее дни сочтены".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Куба следующая… ее дни сочтены", - сказал Грэм в интервью телеканалу Fox News.
В феврале президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески" захватить Кубу и выразил мнение, что многие жители острова якобы хотят перемен.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе
Вчера, 06:40
 
