Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана
Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* после начала военной операции США против Ирана выступил с угрозой в адрес Кубы, заявив, что "ее дни сочтены". РИА Новости, 02.03.2026
Сенатор Грэм* пригрозил Кубе после начала операции США против Ирана
