СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении возможности смены власти на Кубе, опираясь на проведенное задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и совершаемые с Израилем удары по Ирану, пишет издание Atlantic со ссылкой на чиновника его администрации.
"Президент чувствует: "Все идет как по маслу, все работает", - прокомментировал настрой Трампа чиновник.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
