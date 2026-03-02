Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе - РИА Новости, 02.03.2026
06:40 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kuba-2077777938.html
СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе
в мире, сша, куба, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла
В мире, США, Куба, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла
СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе

Atlantic: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении возможности смены власти на Кубе, опираясь на проведенное задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и совершаемые с Израилем удары по Ирану, пишет издание Atlantic со ссылкой на чиновника его администрации.
Ранее Трамп допустил, что США, возможно, "по-дружески" захватят Кубу.
"Президент чувствует: "Все идет как по маслу, все работает", - прокомментировал настрой Трампа чиновник.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Не спешите ее хоронить: Куба нашла чем ответить Штатам
27 февраля, 08:00
 
В миреСШАКубаДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэла
 
 
