Рейтинг@Mail.ru
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ksir-2078045895.html
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана
Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили 21-й по счету израильский беспилотник Hermes на юге Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:33:00+03:00
2026-03-02T23:33:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg
https://ria.ru/20260302/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_364beb84e04a5067bd59dfea32d72407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана

ПВО КСИР сбила 21-й беспилотник Hermes на юге Ирана

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "Гермес 450"
Израильский БПЛА Гермес 450 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "Гермес 450". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили 21-й по счету израильский беспилотник Hermes на юге Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Двадцать первый БПЛА Hermes был сбит системами ПВО военно-морских сил КСИР в Бушере (на юге Ирана – ред.)", - говорится в заявлении КСИР, его приводит иранское агентство Fars.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Вчера, 18:53
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала