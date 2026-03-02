КСИР сбил 21-й израильский беспилотник Hermes на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили 21-й по счету израильский беспилотник Hermes на юге Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР.
Израильский БПЛА "Гермес 450". Архивное фото