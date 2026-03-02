https://ria.ru/20260302/ksir-2078043620.html
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив - РИА Новости, 02.03.2026
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
В КСИР пригрозили сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион", - сказал Джабари, его слова приводит иранское агентство ISNA
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.