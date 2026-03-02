Рейтинг@Mail.ru
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив - РИА Новости, 02.03.2026
23:09 02.03.2026 (обновлено: 23:17 02.03.2026)
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Новости
военная операция сша и израиля против ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

В КСИР пригрозили сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион", - сказал Джабари, его слова приводит иранское агентство ISNA.
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
Вчера, 19:48
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"
Вчера, 21:14
 
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
