КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"
21:14 02.03.2026
КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"
КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"
КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности даже в своем доме

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи враги страны больше не будут в безопасности "даже в своем собственном доме".
"Враг должен знать, что его счастливые дни закончились, и он больше не будет в безопасности нигде в мире, даже в собственном доме", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство ISNA.
КСИР также отмечает, что Иран будет продолжать вести борьбу против Израиля, используя все свои силы, до тех пор, пока не достигнет победы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранИзраильСШАВладимир ПутинАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
