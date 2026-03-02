КСИР пообещал, что враги Ирана больше не будут в безопасности "даже дома"

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи враги страны больше не будут в безопасности "даже в своем собственном доме".
"Враг должен знать, что его счастливые дни закончились, и он больше не будет в безопасности нигде в мире, даже в собственном доме", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство ISNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00