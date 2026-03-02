Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM утверждает, что у КСИР больше нет штаб-квартиры
00:03 02.03.2026
CENTCOM утверждает, что у КСИР больше нет штаб-квартиры
CENTCOM утверждает, что у КСИР больше нет штаб-квартиры - РИА Новости, 02.03.2026
CENTCOM утверждает, что у КСИР больше нет штаб-квартиры
Центральное командование ВС США заявило, что "у КСИР больше нет штаб-квартиры". РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
CENTCOM утверждает, что у КСИР больше нет штаб-квартиры

CENTCOM: у КСИР больше нет штаб-квартиры в результате удара США

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило, что "у КСИР больше нет штаб-квартиры".
Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ударов по Ирану поразила здания генштаба внутренней безопасности и штаб-квартиры Корпуса.
"У КСИР больше нет штаб-квартиры", – говорится в сообщении командовании в Х.
Там также опубликовали кадры удара.
