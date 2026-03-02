https://ria.ru/20260302/krym-2077752985.html
В Крыму восстановили электроснабжение
В Крыму восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.03.2026
В Крыму восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:16:00+03:00
2026-03-02T00:16:00+03:00
2026-03-02T00:16:00+03:00
республика крым
олег крючков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20260226/energosnabzhenie-2077019884.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, олег крючков
Республика Крым, Олег Крючков
В Крыму восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение