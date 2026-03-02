Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туркомпания отказывает в возврате денег за запланированный круиз на лайнере из Дубая до официальной отмены рейса оператором, сообщила РИА Новости туристка из России Евгения, у которой куплен билет на судно Aroya.

Она отметила, что у ее семьи куплены билеты на лайнер Aroya с посадкой в Дубае 14 марта. После информации об обстрелах Евгения решила попробовать отменить бронь и вернуть деньги.

"Понимаю, что опасно пока ехать в такой ситуации. Дети и муж боятся. (Со слов агента - ред.) пока официального заявления от туроператора и аннуляции от круизной компании не придёт, возвраты никто не осуществляет. Любые аннуляции до аннуляции официальной от оператора сейчас идут со 100% штрафом", - сказала собеседница.

Евгения добавила, что, со слов агента, если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.