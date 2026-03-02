Рейтинг@Mail.ru
10:42 02.03.2026
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая

© iStock.com / mrtekmekciКруизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая
Круизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туркомпания отказывает в возврате денег за запланированный круиз на лайнере из Дубая до официальной отмены рейса оператором, сообщила РИА Новости туристка из России Евгения, у которой куплен билет на судно Aroya.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Она отметила, что у ее семьи куплены билеты на лайнер Aroya с посадкой в Дубае 14 марта. После информации об обстрелах Евгения решила попробовать отменить бронь и вернуть деньги.
"Понимаю, что опасно пока ехать в такой ситуации. Дети и муж боятся. (Со слов агента - ред.) пока официального заявления от туроператора и аннуляции от круизной компании не придёт, возвраты никто не осуществляет. Любые аннуляции до аннуляции официальной от оператора сейчас идут со 100% штрафом", - сказала собеседница.
Евгения добавила, что, со слов агента, если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.
"Агент написала мне, что мои деньги не пропадут, но ждать регламента нужно", - отметила Евгения.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
1 марта, 16:39
 
ТуризмДубайРоссияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
