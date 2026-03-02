https://ria.ru/20260302/kruiz-2077813373.html
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая
Туркомпания отказывает в возврате денег за запланированный круиз на лайнере из Дубая до официальной отмены рейса оператором, сообщила РИА Новости туристка из... РИА Новости, 02.03.2026
дубай
россия
сша
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая на 14 марта
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туркомпания отказывает в возврате денег за запланированный круиз на лайнере из Дубая до официальной отмены рейса оператором, сообщила РИА Новости туристка из России Евгения, у которой куплен билет на судно Aroya.
Она отметила, что у ее семьи куплены билеты на лайнер Aroya с посадкой в Дубае
14 марта. После информации об обстрелах Евгения решила попробовать отменить бронь и вернуть деньги.
"Понимаю, что опасно пока ехать в такой ситуации. Дети и муж боятся. (Со слов агента - ред.) пока официального заявления от туроператора и аннуляции от круизной компании не придёт, возвраты никто не осуществляет. Любые аннуляции до аннуляции официальной от оператора сейчас идут со 100% штрафом", - сказала собеседница.
Евгения добавила, что, со слов агента, если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.
"Агент написала мне, что мои деньги не пропадут, но ждать регламента нужно", - отметила Евгения.