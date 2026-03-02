Рейтинг@Mail.ru
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.03.2026
12:59 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/krokus-2077869625.html
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.03.2026
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из...
происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд 12 марта огласит приговор по делу о теракте в "Крокус сити холл"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл"
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил оглашение приговора на 12 марта", - рассказал собеседник агентства.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Исполнители теракта в "Крокусе" попросили прощения у потерпевших
18 февраля, 13:55
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
