Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.