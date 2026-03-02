https://ria.ru/20260302/krokus-2077869625.html
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил оглашение приговора на 12 марта", - рассказал собеседник агентства.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.