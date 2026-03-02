Альбомы группы "Агата Кристи" стали недоступны на платформах

"Часть контента группы "Агата Кристи" сейчас недоступна на музыкальных стримингах по решению правообладателя. Музыкальный контент размещается правообладателями на основании лицензионных договоров. Обычно правообладателями выступают музыкальные лейблы или дистрибьюторы, которые представляют права исполнителей. Поэтому данный контент сможет вновь появиться на стриминговых платформах только по решению правообладателя", - сказала собеседница агентства.