15:15 02.03.2026
Альбомы группы "Агата Кристи" стали недоступны на платформах
россия, яндекс.музыка, общество
Россия, Яндекс.Музыка, Общество
Участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов
Участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Некоторые альбомы группы "Агата Кристи" недоступны на музыкальных платформах по решению правообладателя, однако могут быть возвращены, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс. Музыка".
Как выяснил корреспондент РИА Новости, альбомы "Декаданс" и "Опиум" группы "Агата Кристи" исчезли с музыкальных платформ "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка".
"Часть контента группы "Агата Кристи" сейчас недоступна на музыкальных стримингах по решению правообладателя. Музыкальный контент размещается правообладателями на основании лицензионных договоров. Обычно правообладателями выступают музыкальные лейблы или дистрибьюторы, которые представляют права исполнителей. Поэтому данный контент сможет вновь появиться на стриминговых платформах только по решению правообладателя", - сказала собеседница агентства.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Ранее в России официально были запрещены за пропаганду наркотиков песни "Агаты Кристи" "Опиум для никого" и "Моряк".
Певец Shaman (Ярослав Дронов)
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
1 марта, 04:49
 
Россия Яндекс.Музыка Общество
 
 
Заголовок открываемого материала