https://ria.ru/20260302/kreml-2077909016.html
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:50:00+03:00
2026-03-02T14:50:00+03:00
2026-03-02T14:51:00+03:00
россия
оаэ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077908713.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин
Россия, ОАЭ, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Аль Нахайяном