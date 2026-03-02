Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
14:50 02.03.2026 (обновлено: 14:51 02.03.2026)
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2026
россия
оаэ
владимир путин
россия
оаэ
россия, оаэ, владимир путин
Россия, ОАЭ, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин отметил роль России в мирном урегулировании вокруг иранского атома
Вчера, 14:49
 
Россия ОАЭ Владимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
