Песков: Россия открыта к решению конфликта на на Украине мирными средствами - РИА Новости, 02.03.2026
12:39 02.03.2026 (обновлено: 13:25 02.03.2026)
Песков: Россия открыта к решению конфликта на на Украине мирными средствами
Песков: Россия открыта к решению конфликта на на Украине мирными средствами
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и после атаки США на Иран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом (Владимиром - ред.) Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом и Россия сохраняет свою открытость с тем, чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, сохраняет ли РФ приверженность дипломатическому урегулированию на Украине.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
