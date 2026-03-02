Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Германия также намерена принять участие в совместных с Парижем военных проектах в рамках новой ядерной доктрины Франции: уже в 2026 году военнослужащие бундесвера посетят французские ядерно-технические объекты, пройдут соответствующие военные учения.

"Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Макрон", - сказал Коротченко

Вторым важным посылом, по мнению аналитика, является особый акцент, сделанный Макроном в адрес Германии.

"Важным нюансом заявлений Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов", - сказал Коротченко.

В целом, по его словам, это свидетельствует об очень серьезных военно-политических изменениях в Европе.

"Де-факто Франция берет на себя роль, которая раньше принадлежала США, то есть главного координатора программ совместной обороны с использованием ядерного оружия. Французские носители - очевидно, это будут гиперзвуковые крылатые ракеты различных видов базирования, прежде всего - авиационного, - составят основу совместных ядерных миссий, которые Европа под руководством Франции сможет реализовывать самостоятельно, без опоры на США", - сказал аналитик.

По его мнению, в целом это существенным образом повысит ядерные риски, в частности для Российской Федерации, а также для Белоруссии , и в целом свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.