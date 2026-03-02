https://ria.ru/20260302/korotchenko-2078007091.html
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции - РИА Новости, 02.03.2026
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции
Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть...
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в понедельник президент Франции
Эмманюэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Германия
также намерена принять участие в совместных с Парижем
военных проектах в рамках новой ядерной доктрины Франции: уже в 2026 году военнослужащие бундесвера посетят французские ядерно-технические объекты, пройдут соответствующие военные учения.
"Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США
в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного "зонтика" над Европой
Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Макрон", - сказал Коротченко
.
Вторым важным посылом, по мнению аналитика, является особый акцент, сделанный Макроном в адрес Германии.
"Важным нюансом заявлений Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов", - сказал Коротченко.
В целом, по его словам, это свидетельствует об очень серьезных военно-политических изменениях в Европе.
"Де-факто Франция берет на себя роль, которая раньше принадлежала США, то есть главного координатора программ совместной обороны с использованием ядерного оружия. Французские носители - очевидно, это будут гиперзвуковые крылатые ракеты различных видов базирования, прежде всего - авиационного, - составят основу совместных ядерных миссий, которые Европа под руководством Франции сможет реализовывать самостоятельно, без опоры на США", - сказал аналитик.
По его мнению, в целом это существенным образом повысит ядерные риски, в частности для Российской Федерации, а также для Белоруссии
, и в целом свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.
"И те предупреждения, которые недавно были сделаны СВР России
о возможности передачи французских ядерных боезарядов Украине
, полностью подтверждаются нынешним агрессивным курсом официального Парижа", - сказал Коротченко.