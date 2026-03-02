Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/korotchenko-2078007091.html
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции - РИА Новости, 02.03.2026
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции
Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:45:00+03:00
2026-03-02T19:45:00+03:00
в мире
франция
европа
париж
игорь коротченко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077980047.html
https://ria.ru/20260302/makron-2077989125.html
https://ria.ru/20260302/makron-2077970520.html
франция
европа
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, париж, игорь коротченко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Европа, Париж, Игорь Коротченко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции

Коротченко: Франция хочет заменить американский ядерный "зонтик" на свой

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Франция фактически заявила об автономии от США в вопросе ядерного сдерживания, вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Германия также намерена принять участие в совместных с Парижем военных проектах в рамках новой ядерной доктрины Франции: уже в 2026 году военнослужащие бундесвера посетят французские ядерно-технические объекты, пройдут соответствующие военные учения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон предложил усилить возможности сдерживания ударов на большую глубину
Вчера, 18:17
"Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного "зонтика" над Европой Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Макрон", - сказал Коротченко.
Вторым важным посылом, по мнению аналитика, является особый акцент, сделанный Макроном в адрес Германии.
"Важным нюансом заявлений Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов", - сказал Коротченко.
В целом, по его словам, это свидетельствует об очень серьезных военно-политических изменениях в Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон
Вчера, 18:36
"Де-факто Франция берет на себя роль, которая раньше принадлежала США, то есть главного координатора программ совместной обороны с использованием ядерного оружия. Французские носители - очевидно, это будут гиперзвуковые крылатые ракеты различных видов базирования, прежде всего - авиационного, - составят основу совместных ядерных миссий, которые Европа под руководством Франции сможет реализовывать самостоятельно, без опоры на США", - сказал аналитик.
По его мнению, в целом это существенным образом повысит ядерные риски, в частности для Российской Федерации, а также для Белоруссии, и в целом свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.
"И те предупреждения, которые недавно были сделаны СВР России о возможности передачи французских ядерных боезарядов Украине, полностью подтверждаются нынешним агрессивным курсом официального Парижа", - сказал Коротченко.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
 
В миреФранцияЕвропаПарижИгорь КоротченкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала