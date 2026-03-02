Большой джазовый оркестр дал детский концерт на фестивале искусств в Сочи

СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова выступил со специальной детской интерактивной программой на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Главная идея концерта – музыкальное путешествие "Вокруг света за 90 минут", которое началось в Новом Орлеане – портовом городе, где и родился джаз.
Дальше география концерта "продвигалась" из Северной Америки в сторону России. Музыкальными точками на этом пути стали наиболее атмосферные города и страны. Программа концерта была разнообразной – от импровизаций на темы Прокофьева и Грига до звукоизобразительных композиций, которые повторяли гудки поездов и кораблей.
© Фото предоставлено Русским концертным агентствомДжазовый оркестр Петра Востокова
Джазовый оркестр Петра Востокова
"На самом деле, никакой детской музыки в природе не существует. Но нам нужно было сыграть что-то доступное и про что-то рассказать. Как-то привлечь молодую аудиторию к хорошей музыке. Поэтому мы выбрали произведения, в которых есть, что рассказать. Наша идея – это путешествие вокруг света. А джаз – это очень интернациональная музыка. Джаз, когда перемещался по свету, становился популярным, в том числе и в России. Этот музыкальный стиль всегда очень легко смешивался с местными ритмами и мотивами", – поделился с журналистами Востоков перед началом концерта.
В завершении участники оркестра представили на сцене юмористические музыкальные зарисовки, мастерски воплотив детские стихотворные потешки и прибаутки в джазовых композициях. Напоследок музыканты исполнили вариацию на тему колыбельной "Спокойной ночи, малыши".
XIX Зимний международный фестиваль искусств под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.