https://ria.ru/20260302/kononenko-2077957183.html
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет - РИА Новости, 02.03.2026
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет
Космонавта-рекордсмена по суммарной продолжительности полетов, исполняющего обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
олег кононенко
юрий гагарин (космонавт)
александр гребенкин
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_0:194:3190:1988_1920x0_80_0_0_48322a3d81596880e7bdc088d24ae085.jpg
https://ria.ru/20250903/kononenko-2039408648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_260:121:2828:2047_1920x0_80_0_0_2dac9d0cc19530d306385ea296ff7003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кононенко, юрий гагарин (космонавт), александр гребенкин, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука
Олег Кононенко, Юрий Гагарин (космонавт), Александр Гребенкин, Центр подготовки космонавтов, Космос - РИА Наука
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет
Летавшего в космос 5 раз Кононенко назначили командиром корабля "Союз МС-31"