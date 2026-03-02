Рейтинг@Mail.ru
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kononenko-2077957183.html
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет - РИА Новости, 02.03.2026
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет
Космонавта-рекордсмена по суммарной продолжительности полетов, исполняющего обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
олег кононенко
юрий гагарин (космонавт)
александр гребенкин
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_0:194:3190:1988_1920x0_80_0_0_48322a3d81596880e7bdc088d24ae085.jpg
https://ria.ru/20250903/kononenko-2039408648.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_260:121:2828:2047_1920x0_80_0_0_2dac9d0cc19530d306385ea296ff7003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кононенко, юрий гагарин (космонавт), александр гребенкин, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука
Олег Кононенко, Юрий Гагарин (космонавт), Александр Гребенкин, Центр подготовки космонавтов, Космос - РИА Наука
Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет

Летавшего в космос 5 раз Кононенко назначили командиром корабля "Союз МС-31"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский космонавт Олег Кононенко
Российский космонавт Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Российский космонавт Олег Кононенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Космонавта-рекордсмена по суммарной продолжительности полетов, исполняющего обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, Олега Кононенко назначили командиром корабля "Союз МС-31", это будет его шестой полет, следует из данных на сайте ЦПК.
На странице, посвященной экипажам, находящимся на подготовке к полету, Кононенко указали как командира корабля "Союз МС-31", вместе с ним в экипаже - бортинженер Александр Гребёнкин, второго бортинженера пока не определили.
Кононенко с 2008 по 2024 годы пять раз летал на Международную космическую станцию. Он - единственный землянин, который провел в космосе больше 1 тысячи дней. Суммарный налет Кононенко - почти 1 111 суток.
МКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС
3 сентября 2025, 15:39
 
Олег КононенкоЮрий Гагарин (космонавт)Александр ГребенкинЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала