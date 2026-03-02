Космонавта-рекордсмена Кононенко назначили на шестой полет

На странице, посвященной экипажам, находящимся на подготовке к полету, Кононенко указали как командира корабля "Союз МС-31", вместе с ним в экипаже - бортинженер Александр Гребёнкин, второго бортинженера пока не определили.

Кононенко с 2008 по 2024 годы пять раз летал на Международную космическую станцию. Он - единственный землянин, который провел в космосе больше 1 тысячи дней. Суммарный налет Кононенко - почти 1 111 суток.