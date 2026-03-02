Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал "Антивоенный комитет России"* террористическим
13:14 02.03.2026 (обновлено: 13:18 02.03.2026)
Верховный суд признал "Антивоенный комитет России"* террористическим
Россия, АКРА, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия по административным делам признала АКР* террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказали в суде.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
В октябре 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело против иноагента Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов созданного в 2022 году "Антивоенного комитета России"* по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По информации российской спецслужбы, Ходорковский** и другие учредители комитета финансируют признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
* запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом
6 февраля, 11:11
 
РоссияАКРАГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
