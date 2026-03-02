https://ria.ru/20260302/kndr-2077890496.html
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды - РИА Новости, 02.03.2026
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды
Основная партийная газета КНДР опубликовала статью, посвященную усилиям России в защите исторической правды, в которой говорится о том, что Москва стремится... РИА Новости, 02.03.2026
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды
Газета "Нодон синмун" отметила усилия РФ по сохранению исторической правды
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основная партийная газета КНДР опубликовала статью, посвященную усилиям России в защите исторической правды, в которой говорится о том, что Москва стремится сохранить память о Второй мировой войне, в то время как Запад открыто продвигает фальсификации и прославляет нацистских военных преступников.
Текст статьи под заголовком "Усилия России
в борьбе за защиту исторической правды" вместе с переводом на русский язык опубликовало в понедельник посольство России в КНДР
в своем Telegram-канале
. Как сообщили в посольстве, статья была опубликована ранее в основной партийной газете "Нодон синмун".
"Запад открыто продвигает фальсифицированное толкование истории Второй мировой войны и ее итогов. Во многих странах распространяются попытки прославить нацистских военных преступников и их пособников, в то время, как решающая роль Красной Армии в разгроме фашизма - нивелируется", - говорится в статье.
"Нодон синмун" подчеркивает, что Россия в настоящее время прикладывает усилия для сохранения памяти о трагедиях Второй мировой войны и отстаивает историческую правду.
"Российское правительство продолжает предпринимать шаги по увековечиванию памяти жертв массовых убийств во время советско-фашистской войны", - отмечает издание.