https://ria.ru/20260302/kitay-2077961936.html
МИД Китая призвал избегать двойных стандартов в ситуации на Ближнем Востоке
МИД Китая призвал избегать двойных стандартов в ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
МИД Китая призвал избегать двойных стандартов в ситуации на Ближнем Востоке
Необходимо противостоять любым действиям, нарушающим международное право, и избегать двойных стандартов, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:28:00+03:00
2026-03-02T17:28:00+03:00
2026-03-02T17:28:00+03:00
в мире
иран
китай
сша
жан-ноэль барро
ван и (политик)
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, китай, сша, жан-ноэль барро, ван и (политик), оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Китай, США, Жан-Ноэль Барро, Ван И (политик), ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Китая призвал избегать двойных стандартов в ситуации на Ближнем Востоке
Ван И призвал избегать двойных стандартов в ситуации на Ближнем Востоке ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Необходимо противостоять любым действиям, нарушающим международное право, и избегать двойных стандартов, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро о ситуации на Ближнем Востоке.
"Международное сообщество должно противостоять любым действиям, нарушающим международное право, и не допускать двойных стандартов", - заявил
Ван И
, слова которого приводит
Центральное телевидение Китая
.
Он подчеркнул, что иранская ядерная проблема в конечном итоге должна вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
Барро
в свою очередь отметил, что военные действия
США
и
Израиля
против
Ирана
были предприняты без консультаций и одобрения Совета Безопасности
ООН
.
"Все стороны в настоящее время должны работать вместе для продвижения деэскалации ситуации и решения таких вопросов, как иранская ядерная проблема, путем переговоров", - заявил Барро, которого на своем сайте цитирует МИД КНР.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по
Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе
Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между
Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в
Женеве
.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
© AP Photo
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
© Getty Images
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9