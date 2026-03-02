Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
16:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kitay-2077933232.html
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает Центральное... РИА Новости, 02.03.2026
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ТВ Китая: главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И 2 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что Барро проинформировал Ван И о позиции Франции по текущей ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Франция и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пентагон начал первую пресс-конференцию по операции США против Ирана
В миреКитайФранцияБлижний ВостокЖан-Ноэль БарроВан И (политик)ООН
 
 
