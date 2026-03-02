https://ria.ru/20260302/kitay-2077933232.html
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает Центральное... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:12:00+03:00
в мире
китай
франция
ближний восток
жан-ноэль барро
ван и (политик)
оон
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
ТВ Китая: главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке