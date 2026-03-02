https://ria.ru/20260302/kitay-2077805920.html
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Вашингтон заранее не предупреждал Пекин о готовящейся военной операции против Ирана, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Китайская сторона не была заранее проинформирована о военных действиях США", - сказала дипломат.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.