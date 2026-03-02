Рейтинг@Mail.ru
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
10:20 02.03.2026 (обновлено: 10:25 02.03.2026)
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2026
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
Вашингтон заранее не предупреждал Пекин о готовящейся военной операции против Ирана, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:20:00+03:00
2026-03-02T10:25:00+03:00
китай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
вашингтон (штат)
мао нин
али хаменеи
мид кнр
китай
сша
иран
вашингтон (штат)
китай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, вашингтон (штат), мао нин, али хаменеи, мид кнр
Китай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Вашингтон (штат), Мао Нин, Али Хаменеи, МИД КНР
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР

МИД КНР: США не предупреждали Китай заранее о военной операции против Ирана

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Вашингтон заранее не предупреждал Пекин о готовящейся военной операции против Ирана, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Китайская сторона не была заранее проинформирована о военных действиях США", - сказала дипломат.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
КитайСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)Мао НинАли ХаменеиМИД КНР
 
 
