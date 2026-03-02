МИД Китая призвал уважать суверенитет стран Персидского залива

ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны в полной мере уважаться, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны в полной мере уважаться", - заявила Мао Нин.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
Она подчеркнула, что Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией, выступает против применения силы в международных отношениях, а также против посягательства на суверенитет и безопасность других стран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.