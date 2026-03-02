Рейтинг@Mail.ru
Китай обеспокоен последствиями удара США и Израиля, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2026
11:24 02.03.2026
Китай обеспокоен последствиями удара США и Израиля, заявили в МИД КНР
Китай обеспокоен последствиями удара США и Израиля, заявили в МИД КНР
в мире
иран
сша
израиль
мао нин
али хаменеи
владимир путин
мид кнр
в мире, иран, сша, израиль, мао нин, али хаменеи, владимир путин, мид кнр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Мао Нин, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД КНР, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Пекин глубоко обеспокоен потенциальными последствиями удара США и Израиля по Ирану для стран региона, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США не предупреждали Китай об операции против Ирана, заявили в МИД КНР
Вчера, 10:20
"Китай выражает глубокую озабоченность по поводу потенциального распространения конфликта на сопредельные страны", - сказала Мао Нин.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Китай призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Вчера, 11:04
 
