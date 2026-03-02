Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий просит взыскать 2,3 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова по иску о полученной им травме, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского суда Московской области.

Истец Короткий в ходе рассмотрения дела сообщил суду, что он сам оценил моральный вред на сумму в 2,3 миллиона рублей.

Разбирательство продолжится 16 марта, суд планирует допросить свидетеля, соответствующее ходатайство заявила сторона истца.