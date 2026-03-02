https://ria.ru/20260302/kirkorov-2077957017.html
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму - РИА Новости, 02.03.2026
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
Охранник Александр Короткий просит взыскать 2,3 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова по иску о полученной им травме, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_105bda16ff0fcef7534d60d5ac383532.jpg
https://ria.ru/20260213/kirkorov-2074265393.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a39f751918af0338dbb8f8e0b436ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), филипп киркоров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Филипп Киркоров
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
РИА Новости: охранник требует в суде 2,3 миллиона рублей с Киркорова за травму
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий просит взыскать 2,3 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова по иску о полученной им травме, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского суда Московской области.
Истец Короткий в ходе рассмотрения дела сообщил суду, что он сам оценил моральный вред на сумму в 2,3 миллиона рублей.
Разбирательство продолжится 16 марта, суд планирует допросить свидетеля, соответствующее ходатайство заявила сторона истца.
Иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью поступил в суд в октябре 2025 года.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров
во время концерта Ани Лорак
в "Крокус сити холле
" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский
, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.