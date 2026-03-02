Рейтинг@Mail.ru
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
17:18 02.03.2026
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
Новости
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий просит взыскать 2,3 миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова по иску о полученной им травме, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского суда Московской области.
Истец Короткий в ходе рассмотрения дела сообщил суду, что он сам оценил моральный вред на сумму в 2,3 миллиона рублей.
Разбирательство продолжится 16 марта, суд планирует допросить свидетеля, соответствующее ходатайство заявила сторона истца.
Иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью поступил в суд в октябре 2025 года.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холле" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рыськов заявил о намерении дойти до Верховного суда по спору с Киркоровым
13 февраля, 18:27
 
Происшествия
 
 
