Охранник Киркорова отказался от части финансовых требований к певцу

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий передумал требовать с певца Филиппа Киркорова более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского городского суда Московской области.

Подмосковный суд рассматривает по существу иск Короткого к Киркорову о компенсации за причиненный его здоровью вред.

"Хотим заявить ходатайство об отказе от данных требований", - сказал в суде адвокат Короткого.

Истец участвует в заседании лично. Он заявил, что какое-то время после травмы ноги находился на больничном. Почему Короткий решил отказаться от требований о взыскании с Киркорова средств за неотработанные дни, он не пояснил.