Охранник Киркорова отказался от части финансовых требований к певцу - РИА Новости, 02.03.2026
16:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kirkorov-2077942606.html
Охранник Киркорова отказался от части финансовых требований к певцу
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий передумал требовать с певца Филиппа Киркорова более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского городского суда Московской области.
Подмосковный суд рассматривает по существу иск Короткого к Киркорову о компенсации за причиненный его здоровью вред.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней
23 января, 16:00
"Хотим заявить ходатайство об отказе от данных требований", - сказал в суде адвокат Короткого.
Истец участвует в заседании лично. Он заявил, что какое-то время после травмы ноги находился на больничном. Почему Короткий решил отказаться от требований о взыскании с Киркорова средств за неотработанные дни, он не пояснил.
Кроме того, Короткий просит взыскать с Киркорова компенсацию морального вреда.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холле" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Филипп Киркоров почтил память ушедших легенд российской эстрады
27 февраля, 22:36
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Филипп КиркоровАлександр ДобровинскийАни ЛоракКрокус Сити Холл
 
 
