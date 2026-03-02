Охранник Киркорова отказался от части финансовых требований к певцу

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 мар - РИА Новости. Охранник Александр Короткий передумал требовать с певца Филиппа Киркорова более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги, передает корреспондент РИА Новости из зала Красногорского городского суда Московской области.
Подмосковный суд рассматривает по существу иск Короткого к Киркорову о компенсации за причиненный его здоровью вред.
"Хотим заявить ходатайство об отказе от данных требований", - сказал в суде адвокат Короткого.
Истец участвует в заседании лично. Он заявил, что какое-то время после травмы ноги находился на больничном. Почему Короткий решил отказаться от требований о взыскании с Киркорова средств за неотработанные дни, он не пояснил.
Кроме того, Короткий просит взыскать с Киркорова компенсацию морального вреда.
В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холле" грубо оттолкнул Короткого, вследствие чего тот получил травму. Как тогда рассказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский, ситуацию уладили сразу после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь, всё решили мирно, говорил Добровинский.
