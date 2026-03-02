Рейтинг@Mail.ru
19:03 02.03.2026
в мире, иран, сша, кипр, али лариджани, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Кипр, Али Лариджани, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВВС США не используют базы на Кипре для атак на Иран, заявил Стармер

Стармер: США не используют британские базы на Кипре для атак по Ирану

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
ЛОНДОН, 2 мар - РИА Новости. ВВС США не используют британские базы на Кипре для атак по Ирану, заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
"Наши базы на Кипре не используются американскими бомбардировщиками. Безопасность наших друзей и партнеров на Кипре имеет решающее значение… Удар по базе "Акротири" на Кипре не был ответом на какое-либо наше решение", - сказал в парламенте Стармер, выступая на тему конфликта с Ираном.
СМИ: Стармер опозорился во время обращения по Ирану
Вчера, 02:38
Вместе с тем, по словам главы правительства, Соединенное Королевство разрешило США использовать британские базы для уничтожения ракетных объектов в Иране. Он уточнил, что Великобритания, тем не менее, по-прежнему не собирается присоединяться к атакам Соединенных Штатов и Израиля по ИРИ.
"Основанием для нашего решения является коллективная самооборона давних друзей и союзников и защита жизней британцев", - добавил Стармер.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
