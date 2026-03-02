Рейтинг@Mail.ru
На Кипре уточняют происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу - РИА Новости, 02.03.2026
18:07 02.03.2026
На Кипре уточняют происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу
Происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу на Кипре, все еще уточняется, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, кипр, великобритания, пафос, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, Пафос, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Yiannis KourtoglouБаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу на Кипре, все еще уточняется, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис.
Ранее в понедельник Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация, также были подняты в небо истребители.
"На данный момент нет подтверждения (происхождения БПЛА - ред.). Как только появятся дополнительные данные, они будут обнародованы", - сказал он на пресс-конференции. Текст приводится на сайте правительства.
