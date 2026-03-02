https://ria.ru/20260302/kipr-2077977461.html
На Кипре уточняют происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу
На Кипре уточняют происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу
Происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу на Кипре, все еще уточняется, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис. РИА Новости, 02.03.2026
На Кипре уточняют происхождение БПЛА, атаковавших британскую военную базу
