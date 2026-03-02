https://ria.ru/20260302/kipr-2077975811.html
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре
Министерство обороны Великобритании в комментарии РИА Новости опровергло сообщения об эвакуации персонала со второй британской базы на Кипре "Декелия". РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кипр
великобритания
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
Минобороны Британии: персонал с базы на Кипре "Декелия" не эвакуируют