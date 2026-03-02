Рейтинг@Mail.ru
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре
18:05 02.03.2026 (обновлено: 18:10 02.03.2026)
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре
Министерство обороны Великобритании в комментарии РИА Новости опровергло сообщения об эвакуации персонала со второй британской базы на Кипре "Декелия". РИА Новости, 02.03.2026
В Британии опровергли сообщения об эвакуации персонала с базы на Кипре

ЛОНДОН, 2 мар - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в комментарии РИА Новости опровергло сообщения об эвакуации персонала со второй британской базы на Кипре "Декелия".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее газета "Филелефтерос" со ссылкой на источники сообщила, что эвакуация проводится на базе "Декелия" на фоне ударов БПЛА по базе "Акротири". Всего на Кипре находятся две британских базы.
"Нет, это неправда", - заявили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА
Вчера, 17:56
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА
