https://ria.ru/20260302/kipr-2077972865.html
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис не исключил пересмотра статуса британских баз на Кипре на фоне ударов БПЛА. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:56:00+03:00
2026-03-02T17:56:00+03:00
2026-03-02T18:57:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077796960_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_54327e2c919c14818df2cb6e25e2a4f5.jpg
https://ria.ru/20260302/kipr-2077789372.html
кипр
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077796960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20151e5472bd5d1a5bf9af35d5e38c1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, великобритания
В мире, Кипр, Великобритания
Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА
Литимбиотис: статус британских баз на Кипре может быть пересмотрен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис не исключил пересмотра статуса британских баз на Кипре на фоне ударов БПЛА.
Летимбиотису задали на пресс-конференции вопрос о пересмотре статуса баз Великобритании
.
"В этом контексте мы ничего не исключаем", - ответил он, текст его ответов журналистам приводится на сайте кипрского правительства.
Однако он отметил, что Кипр не может запретить Великобритании использовать базы на острове, так как они находятся на территории, находящейся под британским суверенитетом.
"Базы юридически защищены в соответствии с "Договором об учреждении", как вы хорошо знаете. Но помимо этого мы действуем в рамках дипломатической ответственности и дипломатической сдержанности. Есть государства, с которыми мы развили отношения в рамках партнерства, которое мы строим и хотим развивать, и мы ожидаем, что они будут уважать эти отношения и действовать в духе сотрудничества", - сказал он.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".