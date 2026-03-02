Власти Кипра могут пересмотреть статус британских баз после ударов БПЛА

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис не исключил пересмотра статуса британских баз на Кипре на фоне ударов БПЛА.

Летимбиотису задали на пресс-конференции вопрос о пересмотре статуса баз Великобритании

"В этом контексте мы ничего не исключаем", - ответил он, текст его ответов журналистам приводится на сайте кипрского правительства.

Однако он отметил, что Кипр не может запретить Великобритании использовать базы на острове, так как они находятся на территории, находящейся под британским суверенитетом.

"Базы юридически защищены в соответствии с "Договором об учреждении", как вы хорошо знаете. Но помимо этого мы действуем в рамках дипломатической ответственности и дипломатической сдержанности. Есть государства, с которыми мы развили отношения в рамках партнерства, которое мы строим и хотим развивать, и мы ожидаем, что они будут уважать эти отношения и действовать в духе сотрудничества", - сказал он.