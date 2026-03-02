Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дипмиссия России на Кипре после удара по базе британских ВВС на острове призвала сограждан не подходить близко к району расположения военных объектов, заявил РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.

"Предупредили, чтобы близко не подходили к району расположения военных объектов. Там очень много культурных объектов рядом, параллельно туристические маршруты проходят с этой базой. Предупредили, чтобы подальше держались", - сказал глава дипмиссии.