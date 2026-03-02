Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дипмиссия России на Кипре после удара по базе британских ВВС на острове призвала сограждан не подходить близко к району расположения военных объектов, заявил РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация, также были подняты в небо истребители.
"Предупредили, чтобы близко не подходили к району расположения военных объектов. Там очень много культурных объектов рядом, параллельно туристические маршруты проходят с этой базой. Предупредили, чтобы подальше держались", - сказал глава дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
