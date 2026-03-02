Рейтинг@Mail.ru
Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам - РИА Новости, 02.03.2026
17:22 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kipr-2077959340.html
Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам
Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам - РИА Новости, 02.03.2026
Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам
Дипмиссия России на Кипре после удара по базе британских ВВС на острове призвала сограждан не подходить близко к району расположения военных объектов, заявил... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:22:00+03:00
2026-03-02T17:22:00+03:00
в мире
кипр
сша
иран
мурат зязиков
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
сша
иран
в мире, кипр, сша, иран, мурат зязиков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, США, Иран, Мурат Зязиков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол на Кипре призвал россиян не подходить близко к военным объектам

Посол Зязиков призвал россиян не подходить близко к военным объектам на Кипре

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дипмиссия России на Кипре после удара по базе британских ВВС на острове призвала сограждан не подходить близко к району расположения военных объектов, заявил РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса проводилась эвакуация, также были подняты в небо истребители.
Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Греция любыми способами будет защищать Кипр, заявил глава Минобороны
Вчера, 15:25
"Предупредили, чтобы близко не подходили к району расположения военных объектов. Там очень много культурных объектов рядом, параллельно туристические маршруты проходят с этой базой. Предупредили, чтобы подальше держались", - сказал глава дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреКипрСШАИранМурат ЗязиковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
