Рейтинг@Mail.ru
Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 02.03.2026 (обновлено: 14:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/kipr-2077895043.html
Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне
Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне - РИА Новости, 02.03.2026
Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне
Посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о замеченном дроне, сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:06:00+03:00
2026-03-02T14:33:00+03:00
в мире
кипр
пафос
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
кипр
пафос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, пафос, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Пафос, Военная операция США и Израиля против Ирана
Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне

Второй по величине аэропорт Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о дроне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о замеченном дроне, сообщило в понедельник издание "Филелефтерос".
"Международный аэропорт "Пафос" был немедленно и полностью эвакуирован в понедельник днем после обнаружения неопознанного дрона в воздушном пространстве аэропорта", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, службы безопасности дали указание всем пассажирам и персоналу покинуть здание терминала аэропорта вскоре после 12.45 (13.45 мск), поскольку на острове сохраняется повышенная готовность после ударов беспилотников по базе британских ВВС Акротири на Кипре.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреКипрПафосВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала