Второй по величине аэропорт Кипра эвакуируют из-за сообщений о дроне

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о замеченном дроне, сообщило в понедельник издание "Филелефтерос".
"Международный аэропорт "Пафос" был немедленно и полностью эвакуирован в понедельник днем после обнаружения неопознанного дрона в воздушном пространстве аэропорта", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, службы безопасности дали указание всем пассажирам и персоналу покинуть здание терминала аэропорта вскоре после 12.45 (13.45 мск), поскольку на острове сохраняется повышенная готовность после ударов беспилотников по базе британских ВВС Акротири на Кипре.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне.
