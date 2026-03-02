https://ria.ru/20260302/kipr-2077789372.html
Британские ВС на Кипре не стали комментировать удары БПЛА по базе
Пресс-служба британских вооруженных сил на Кипре не стала комментировать РИА Новости удары дронов по базе Акротири. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:58:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
сша
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
сша
в мире, кипр, великобритания, сша, военная операция сша и израиля против ирана
