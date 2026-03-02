Рейтинг@Mail.ru
Британские ВС на Кипре не стали комментировать удары БПЛА по базе - РИА Новости, 02.03.2026
08:58 02.03.2026
Британские ВС на Кипре не стали комментировать удары БПЛА по базе
Пресс-служба британских вооруженных сил на Кипре не стала комментировать РИА Новости удары дронов по базе Акротири. РИА Новости, 02.03.2026
В мире, Кипр, Великобритания, США, Военная операция США и Израиля против Ирана

Британские ВС на Кипре не стали комментировать удары БПЛА по базе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-служба британских вооруженных сил на Кипре не стала комментировать РИА Новости удары дронов по базе Акротири.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне, писала газета Independent.
"Только министерство обороны может давать комментарии", - ответили в пресс-службе.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
