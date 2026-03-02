Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 02.03.2026 (обновлено: 23:11 02.03.2026)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.
Заголовок открываемого материала