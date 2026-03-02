https://ria.ru/20260302/kiev-2078042330.html
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.03.2026
