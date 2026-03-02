https://ria.ru/20260302/kiev-2078040677.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве в понедельник вечером, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.03.2026
