Пушилин заявил о попытках Киева освоить бюджет на территории в ДНР - РИА Новости, 02.03.2026
05:02 02.03.2026
Пушилин заявил о попытках Киева освоить бюджет на территории в ДНР
Пушилин заявил о попытках Киева освоить бюджет на территории в ДНР
киев, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, страна.ua
Киев, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Страна.ua
ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Инициатива киевского режима "переименовать" районы в ДНР - способ освоения бюджета на управление территориями, которые представляются перед Западом якобы как свои, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Не исключено, что данная инициатива (о "переименовании" районов ДНР – ред.) является способом освоения бюджетных средств, заложенных на управление территориями, которые киевский режим пытается представить западным "партнерам" как свои", - сказал Пушилин.
По его словам, такие действия со стороны Украины трактуются как "продолжение череды абсурдных решений", оторванных от реальности, целью которых также является желание заполнить медийное поле на фоне неблагоприятной ситуации на фронте.
"Действия киевского режима по переименованию районов в российских городах иначе как с иронией мы воспринимать не можем", - заключил Пушилин.
В прошедшую субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского сообщило, что украинские власти "переименовали" названия 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует. Таким образом, в Донецке район Буденновский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским, Ворошиловский изменил название на Юзовский, а Калининский стал Калиновским.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пушилин рассказал о боях за железнодорожным вокзалом в Константиновке
Вчера, 21:26
 
КиевДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинСтрана.ua
 
 
