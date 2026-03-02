https://ria.ru/20260302/khezbollakh-2077832594.html
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации - РИА Новости, 02.03.2026
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря "Хезболлах" Наима Касема "целью для ликвидации" РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:33:00+03:00
2026-03-02T11:33:00+03:00
2026-03-02T11:45:00+03:00
хезболла
израиль
исраэль кац
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg
https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762653.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10cf89f098c6f7c3eb5767ed23acad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, израиль, исраэль кац, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Хезболла, Израиль, Исраэль Кац, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации
Кац назвал генсека "Хезболлы" Наима Касема целью для ликвидации