Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 02.03.2026 (обновлено: 11:45 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/khezbollakh-2077832594.html
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации - РИА Новости, 02.03.2026
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря "Хезболлах" Наима Касема "целью для ликвидации" РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:33:00+03:00
2026-03-02T11:45:00+03:00
хезболла
израиль
исраэль кац
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg
https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762653.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10cf89f098c6f7c3eb5767ed23acad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, израиль, исраэль кац, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Хезболла, Израиль, Исраэль Кац, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Министр обороны Израиля назвал генсека "Хезболлы" целью для ликвидации

Кац назвал генсека "Хезболлы" Наима Касема целью для ликвидации

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря "Хезболлах" Наима Касема "целью для ликвидации"
"Хезболлах" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и генеральный секретарь "Хезболлах", решивший открыть огонь под давлением Ирана, теперь является целью для ликвидации", - заявил Кац, слова которого приводит гостелерадиокомпания Kan.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Вчера, 02:33
 
ХезболлаИзраильИсраэль КацИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала