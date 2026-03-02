https://ria.ru/20260302/khersonskaya-2077963672.html
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли пять мирных жителей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять мирных граждан погибли, еще 15, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области в выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные киевские террористы убили пять мирных жителей. Пятнадцать человек пострадали, в том числе один ребенок", - написал Сальдо на платформе MAX
.
Он уточнил, что в поселке Лазурное удар беспилотника привел к гибели пяти человек, еще семь человек, среди которых один ребенок, были ранены. Кроме того, в Новой Збурьевке в результате обстрелов ранения получили мужчина 1968 года рождения и две женщины 1953 и 1965 года рождения.
Также, по словам губернатора, в Бехтерах атака БПЛА привела к ранению женщины 1968 года рождения и мужчины 1965 года рождения. В Алешках при сбросе боеприпасов с БПЛА пострадали женщина 1937 года рождения и мужчина 1950 года рождения. В Раденске в результате удара беспилотника пострадал мужчина 1968 года рождения.
"Враг также обстрелял Брилевку, Великую Кардашинку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Каиры, Кардашинку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Малую Лепетиху, Новую Каховку
, Саги и Старую Збурьевку", - добавил Сальдо
.
Кроме того, атакам беспилотников подверглись более 3 десятков населенных пунктов.