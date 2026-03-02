Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 02.03.2026
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли пять мирных жителей
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли пять мирных жителей
Пять мирных граждан погибли, еще 15, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области в выходные, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 02.03.2026
В Херсонской области при атаках ВСУ погибли пять мирных жителей

Сальдо: в Херсонской области ВСУ за выходные убили 5 и ранили 15 мирных жителей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять мирных граждан погибли, еще 15, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области в выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные киевские террористы убили пять мирных жителей. Пятнадцать человек пострадали, в том числе один ребенок", - написал Сальдо на платформе MAX.
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских
Он уточнил, что в поселке Лазурное удар беспилотника привел к гибели пяти человек, еще семь человек, среди которых один ребенок, были ранены. Кроме того, в Новой Збурьевке в результате обстрелов ранения получили мужчина 1968 года рождения и две женщины 1953 и 1965 года рождения.
Также, по словам губернатора, в Бехтерах атака БПЛА привела к ранению женщины 1968 года рождения и мужчины 1965 года рождения. В Алешках при сбросе боеприпасов с БПЛА пострадали женщина 1937 года рождения и мужчина 1950 года рождения. В Раденске в результате удара беспилотника пострадал мужчина 1968 года рождения.
"Враг также обстрелял Брилевку, Великую Кардашинку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Каиры, Кардашинку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Саги и Старую Збурьевку", - добавил Сальдо.
Кроме того, атакам беспилотников подверглись более 3 десятков населенных пунктов.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
