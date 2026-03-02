Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически

"Миссия операции "Эпическая ярость" точна, как лазер. Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское производство ракет, уничтожить их флот и другую инфраструктуру обеспечения безопасности. И у них никогда не будет ядерного оружия. Мы бьем по ним хирургически", - сказал он в понедельник журналистам.