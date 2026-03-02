Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически - РИА Новости, 02.03.2026
18:51 02.03.2026
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически - РИА Новости, 02.03.2026
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически, несмотря на многочисленные жертвы среди населения. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
али хаменеи
владимир путин
красный полумесяц
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, пит хегсет, али хаменеи, владимир путин, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Владимир Путин, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически

Хегсет на фоне мирных жертв заявил, что США бьют по Ирану хирургически

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что США бьют по Ирану хирургически, несмотря на многочисленные жертвы среди населения.
"Миссия операции "Эпическая ярость" точна, как лазер. Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское производство ракет, уничтожить их флот и другую инфраструктуру обеспечения безопасности. И у них никогда не будет ядерного оружия. Мы бьем по ним хирургически", - сказал он в понедельник журналистам.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет
По словам Хегсета, цели США в этой операции реалистичны.
Ранее иранский Красный полумесяц сообщил о гибели не менее 555 человек в Иране в результате атак США и Израиля - под удары попал 131 район страны.
Иранские власти 28 февраля обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган. Из-под завалов были извлечены тела 165 детей, передавало агентство Fars со ссылкой на местные власти.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Хегсет обвинил Иран в создании ракет и дронов для защиты ядерных амбиций
В миреСШАИранИзраильПит ХегсетАли ХаменеиВладимир ПутинКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
