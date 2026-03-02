Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США для достижения своих целей в рамках военной операции против Ирана не потребуется ввод в страну 200 тысяч военнослужащих и ведение боевых действий на протяжении 20 лет, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.