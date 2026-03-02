Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США для достижения своих целей в рамках военной операции против Ирана не потребуется ввод в страну 200 тысяч военнослужащих и ведение боевых действий на протяжении 20 лет, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.
Глава комитета американского сената по разведке Том Коттон 1 марта объявил, что США не планируют отправлять войска в Иран. Вместе с тем сенатор отметил, что в случае, если, например, собьют американский самолет, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "никогда не оставит пилота", и его эвакуируют.
"Президент Трамп ясно дает понять нашим противникам, что мы зайдем настолько далеко, насколько это потребуется для защиты американских интересов, но мы не собираемся вводить туда 200 тысяч человек и оставаться на 20 лет", - сказал Хегсет в ходе первой пресс-конференции по операции США в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
