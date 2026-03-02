Рейтинг@Mail.ru
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/khegset-2077972266.html
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет - РИА Новости, 02.03.2026
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет
США для достижения своих целей в рамках военной операции против Ирана не потребуется ввод в страну 200 тысяч военнослужащих и ведение боевых действий на... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:54:00+03:00
2026-03-02T17:54:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:19:2500:1425_1920x0_80_0_0_aa764201f5130227fba5a85599e5e0ea.jpg
https://ria.ru/20260302/ryutte-2077971940.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_039d5f9bec79e569720f45725513f8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Операция в Иране не потребует от США 200 тысяч военных, заявил Хегсет

Хегсет: операция в Иране не потребует от США 20 лет и 200 тысяч военных

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США для достижения своих целей в рамках военной операции против Ирана не потребуется ввод в страну 200 тысяч военнослужащих и ведение боевых действий на протяжении 20 лет, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава комитета американского сената по разведке Том Коттон 1 марта объявил, что США не планируют отправлять войска в Иран. Вместе с тем сенатор отметил, что в случае, если, например, собьют американский самолет, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "никогда не оставит пилота", и его эвакуируют.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Рютте поддержал действия США по Ирану
Вчера, 17:53
"Президент Трамп ясно дает понять нашим противникам, что мы зайдем настолько далеко, насколько это потребуется для защиты американских интересов, но мы не собираемся вводить туда 200 тысяч человек и оставаться на 20 лет", - сказал Хегсет в ходе первой пресс-конференции по операции США в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала