Рейтинг@Mail.ru
Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 02.03.2026 (обновлено: 16:58 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/khegset-2077941576.html
Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет
Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет - РИА Новости, 02.03.2026
Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет
Американских военных в Иране сейчас нет, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:41:00+03:00
2026-03-02T16:58:00+03:00
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077944855_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_1d99dbd9116045d43d9a776e45043f18.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077939607.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077944855_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_179e6f3a90f8f78c31f5729239e6177c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, пит хегсет
Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Пит Хегсет
Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет

Шеф Пентагона Хегсет: американских военных сейчас нет в Иране

© REUTERS / Elizabeth FrantzГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американских военных в Иране сейчас нет, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет.
"Нет, но мы не будем упражняться сейчас в том, что мы будем или не будем делать", - сказал Хегсет в понедельник журналистам, отвечая на вопрос о том, присутствуют ли американские военные в Иране.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пентагон сообщил подробности подготовки к ударам по Ирану
Вчера, 16:36
Он не стал отвечать на вопрос о том, как долго и какими методами США будут проводить свою операцию в Иране.
"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это может дать подсказки противнику", - сказал он.
По словам Хегсета, в регион еще прибывает тактическая авиация.
"Я думаю, что мы почти вышли на уровень, который нам был нужен в плане боевого потенциала и общей боевой мощи", - добавил министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
ИранМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала