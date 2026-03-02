Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026

© REUTERS / Elizabeth Frantz Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026

Американских военных сейчас нет в Иране, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американских военных в Иране сейчас нет, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет.

"Нет, но мы не будем упражняться сейчас в том, что мы будем или не будем делать", - сказал Хегсет в понедельник журналистам, отвечая на вопрос о том, присутствуют ли американские военные в Иране

Он не стал отвечать на вопрос о том, как долго и какими методами США будут проводить свою операцию в Иране.

"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это может дать подсказки противнику", - сказал он.

По словам Хегсета, в регион еще прибывает тактическая авиация.

"Я думаю, что мы почти вышли на уровень, который нам был нужен в плане боевого потенциала и общей боевой мощи", - добавил министр.