В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
Правительство Ливана приняло решение запретить любую военную деятельность "Хезболлах", заявил премьер-министр страны Наваф Салам после экстренного собрания... РИА Новости, 02.03.2026
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
