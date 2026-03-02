Рейтинг@Mail.ru
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
14:24 02.03.2026 (обновлено: 14:34 02.03.2026)
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"
Правительство Ливана приняло решение запретить любую военную деятельность "Хезболлах", заявил премьер-министр страны Наваф Салам после экстренного собрания... РИА Новости, 02.03.2026
ливан, хезболла, в мире
Ливан, Хезболла, В мире
В Ливане ввели запрет на любую военную деятельность "Хезболлы"

Бойцы движения "Хезболла"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Правительство Ливана приняло решение запретить любую военную деятельность "Хезболлах", заявил премьер-министр страны Наваф Салам после экстренного собрания правительства в понедельник утром.
"Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности "Хезболлах" как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой", - цитирует слова Салама пресс-служба правительства.
Власти Ливана также дали указание армии предпринять все возможные действия для разоружения движения к северу от реки Литани.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент
ЛиванХезболлаВ мире
 
 
