Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи

ООН, 2 мар - РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал осуждать убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что в Организации "не хотят видеть больше никаких убийств".
"Мы не хотим видеть больше никаких убийств - ни целенаправленных, ни каких-либо других", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.