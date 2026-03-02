Рейтинг@Mail.ru
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/khamenei-2078032255.html
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал осуждать убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что в Организации "не хотят видеть... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:48:00+03:00
2026-03-02T21:48:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
стефан дюжаррик
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1920x0_80_0_0_bdb46cc3eb80d8b621b44958ec9e6a17.jpg
https://ria.ru/20260302/oon-2078020317.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1920x0_80_0_0_5531012a5d875a2df1883b597790defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи

Представитель генсека ООН Дюжаррик не осудил убийство Хаменеи

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в соцсетиСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в соцсети
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар - РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал осуждать убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что в Организации "не хотят видеть больше никаких убийств".
"Мы не хотим видеть больше никаких убийств - ни целенаправленных, ни каких-либо других", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
Вчера, 20:43
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиСтефан ДюжаррикВладимир ПутинООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала