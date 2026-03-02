Умерла жена Хаменеи

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Супруга погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте скончалась, передает агентство Mehr.
"Почтенная супруга верховного лидера Ирана, находившаяся в коме, погибла мученической смертью", - говорится в публикации агентства.
Эту информацию также дают телеканал Al-Alam и телеканал Press TV. Последний уточняет, что супруга Хаменеи скончалась от полученных во время атаки США и Израиля травм. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.