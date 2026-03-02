https://ria.ru/20260302/kbr-2077936252.html
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.03.2026
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи
Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили участвующим в специальной военной операции бойцам из республики больше 4 тонн гуманитарной помощи,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:26:00+03:00
2026-03-02T16:26:00+03:00
2026-03-02T16:26:00+03:00
надежные люди
баксанский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20260227/tyl-2077178044.html
баксанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи
Жители Баксанского района КБР отправили бойцам СВО более 4 тонн гумпомощи
НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили участвующим в специальной военной операции бойцам из республики больше 4 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава районной администрации Адиб Абрегов.
"По поручению главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича Кокова администрацией Баксанского муниципального района организована отправка очередного гуманитарного груза для военнослужащих из республики, принимающих участие в специальной военной операции", - написал Абрегов в своем Telegram-канале.
Общий вес отправленного груза, по его словам, превысил 4 тонны. В него вошли продукты питания длительного срока хранения, медикаменты, комплекты теплой одежды, питьевая вода, электрогенераторы и другое оборудование.
В процессе формирования груза активное участие приняли жители района, представители местных органов власти, образовательных учреждений, общественных организаций и предприниматели.