Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи

НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили участвующим в специальной военной операции бойцам из республики больше 4 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава районной администрации Адиб Абрегов.

"По поручению главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича Кокова администрацией Баксанского муниципального района организована отправка очередного гуманитарного груза для военнослужащих из республики, принимающих участие в специальной военной операции", - написал Абрегов в своем Telegram-канале.

Общий вес отправленного груза, по его словам, превысил 4 тонны. В него вошли продукты питания длительного срока хранения, медикаменты, комплекты теплой одежды, питьевая вода, электрогенераторы и другое оборудование.