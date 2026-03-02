Рейтинг@Mail.ru
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.03.2026
Надежные люди
 
16:26 02.03.2026
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи
Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили участвующим в специальной военной операции бойцам из республики больше 4 тонн гуманитарной помощи,... РИА Новости, 02.03.2026
Жители КБР отправили бойцам СВО более четырех тонн гумпомощи

Жители Баксанского района КБР отправили бойцам СВО более 4 тонн гумпомощи

НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили участвующим в специальной военной операции бойцам из республики больше 4 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава районной администрации Адиб Абрегов.
"По поручению главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича Кокова администрацией Баксанского муниципального района организована отправка очередного гуманитарного груза для военнослужащих из республики, принимающих участие в специальной военной операции", - написал Абрегов в своем Telegram-канале.
Общий вес отправленного груза, по его словам, превысил 4 тонны. В него вошли продукты питания длительного срока хранения, медикаменты, комплекты теплой одежды, питьевая вода, электрогенераторы и другое оборудование.
В процессе формирования груза активное участие приняли жители района, представители местных органов власти, образовательных учреждений, общественных организаций и предприниматели.
Гуманитарный груз в зону СВО, переданный Минцифры России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Минцифры передало гуманитарный груз для отправки в зону СВО
