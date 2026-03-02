https://ria.ru/20260302/kater-2077847977.html
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота, сообщило Минобороны РФ в сводке за последние сутки. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:05:00+03:00
2026-03-02T12:05:00+03:00
2026-03-02T12:09:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)