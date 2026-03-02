Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота, сообщило Минобороны РФ в сводке за последние сутки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27978 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55642 единицы специальной военной автомобильной техники.