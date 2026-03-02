Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке

МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с эмиром Катара и выразила солидарность на фоне резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, призвав к немедленному возобновлению переговоров.

"Я передала мои соболезнования и выразила глубокую обеспокоенность в связи с гибелью мирных граждан по всему региону в результате продолжающегося конфликта, вновь подтвердив наш призыв к уважению международного права и сохранению мира", - заключила Родригес.