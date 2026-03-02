Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/katar-2078045102.html
Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке
Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке
Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с эмиром Катара и выразила солидарность на фоне резкой... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:26:00+03:00
2026-03-02T23:26:00+03:00
в мире
ближний восток
катар
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_365:74:2285:1154_1920x0_80_0_0_98f3e2ba52590feffdf31613f13a1d53.jpg
https://ria.ru/20260302/katar-2078014652.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
ближний восток
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_643:29:2191:1190_1920x0_80_0_0_8cebf58c86b1e3c46d48fffd0e748714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, катар, сша, оон
В мире, Ближний Восток, Катар, США, ООН
Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке

Родригес выразила солидарность Катару на фоне эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с эмиром Катара и выразила солидарность на фоне резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, призвав к немедленному возобновлению переговоров.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Я провела телефонный разговор с его высочеством эмиром Государства Катар, которому передала нашу солидарность в связи с серьезной нестабильностью и насилием, развернувшимися на Ближнем Востоке и поставившими весь регион на грань опасной эскалации войны", - написала Родригес в Telegram-канале.
Стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Катару на четыре дня хватит запасов ракет-перехватчиков Patriot, пишут СМИ
Вчера, 20:16
В ходе беседы она подтвердила твердую позицию Каракаса о том, что только диалог и дипломатия способны открыть путь к миру, и выразила надежду на "немедленное и срочное возобновление переговоров" при строгом соблюдении принципов суверенитета, независимости и положений Устава ООН.
"Я передала мои соболезнования и выразила глубокую обеспокоенность в связи с гибелью мирных граждан по всему региону в результате продолжающегося конфликта, вновь подтвердив наш призыв к уважению международного права и сохранению мира", - заключила Родригес.
По итогам понедельника цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров на фоне заявления катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший профильный производственный комплекс в Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
 
В миреБлижний ВостокКатарСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала