Венесуэла выразила солидарность Катару из-за эскалации на Ближнем Востоке

МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с эмиром Катара и выразила солидарность на фоне резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, призвав к немедленному возобновлению переговоров.
"Я провела телефонный разговор с его высочеством эмиром Государства Катар, которому передала нашу солидарность в связи с серьезной нестабильностью и насилием, развернувшимися на Ближнем Востоке и поставившими весь регион на грань опасной эскалации войны", - написала Родригес в Telegram-канале.
"Я передала мои соболезнования и выразила глубокую обеспокоенность в связи с гибелью мирных граждан по всему региону в результате продолжающегося конфликта, вновь подтвердив наш призыв к уважению международного права и сохранению мира", - заключила Родригес.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
