Катару на четыре дня хватит запасов ракет-перехватчиков Patriot, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запаса ракет-перехватчиков Patriot для отражения атак Ирана у Катара хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования, передает агентство Блумберг со ссылкой на конфиденциальные документы.
По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, как Катар, так и ОАЭ работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны. По данным агентства, Государство Катар обратилось за помощью в противодействии атакам беспилотников, а Объединенные Арабские Эмираты запросили у своих союзников помощь в области ПВО средней дальности.
Согласно внутреннему отчету, на который ссылается агентство, запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
