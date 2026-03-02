Рейтинг@Mail.ru
Катару на четыре дня хватит запасов ракет-перехватчиков Patriot, пишут СМИ
02.03.2026
Катару на четыре дня хватит запасов ракет-перехватчиков Patriot, пишут СМИ
Запаса ракет-перехватчиков Patriot для отражения атак Ирана у Катара хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
сша
катар
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
катар
в мире, иран, сша, катар, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Катар, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запаса ракет-перехватчиков Patriot для отражения атак Ирана у Катара хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования, передает агентство Блумберг со ссылкой на конфиденциальные документы.
По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, как Катар, так и ОАЭ работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны. По данным агентства, Государство Катар обратилось за помощью в противодействии атакам беспилотников, а Объединенные Арабские Эмираты запросили у своих союзников помощь в области ПВО средней дальности.
Согласно внутреннему отчету, на который ссылается агентство, запасов ракет-перехватчиков Patriot в Катаре хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
В миреИранСШАКатарАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
