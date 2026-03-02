Рейтинг@Mail.ru
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
19:11 02.03.2026
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана
Военно-воздушные силы Катара сбили два военных самолета, которые прилетели из Ирана, а также семь ракет и два беспилотника, утверждает министерство обороны... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
катар
иран
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана

Катар сбил 7 ракет и 2 военных самолета, как утверждается, прилетевших из Ирана

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы Катара сбили два военных самолета, которые прилетели из Ирана, а также семь ракет и два беспилотника, утверждает министерство обороны эмирата.
"Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета типа Су-24, которые направлялись из Ирана. Силы ПВО успешно поразили семь баллистических ракет и два беспилотника", - отметило ведомство.
В миреКатарИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
