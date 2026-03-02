https://ria.ru/20260302/katar-2077998058.html
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана
Военно-воздушные силы Катара сбили два военных самолета, которые прилетели из Ирана, а также семь ракет и два беспилотника, утверждает министерство обороны... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:11:00+03:00
в мире
РИА Новости
2026
Катар сбил семь ракет и два военных самолета, вероятно, из Ирана
